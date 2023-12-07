Кроме того, глава государства также поблагодарил Японию за поддержку, которую она оказала нашему государству. Зеленский также отметил и поблагодарил наших защитников, которые защищают страну на самых горячих точках фронта.

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Совещание со Шмыгалем и ожидание от Рады

Зеленский рассказал, что провел продолжительное совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем. Они обсудили сотрудничество с партнерами, подготовку и новые решения о поддержке нашего государства, а также сотрудничество с донорами.

Также обсудили энергетические вопросы, работу правительства по энергетической устойчивости Украины, стабильности нашей работы, всех наших систем. Благодаря соединению нашей энергосистемы с Европой мы имеем соответствующую поддержку от соседей – это важно,

– сказал глава государства.

Президент поблагодарил каждую помогающую страну и каждую украинскую семью – всех, кто понимает военные вызовы и бережно и рационально потребляет электричество.

Зеленский отметил, что на этой неделе он также ожидает от Верховной Рады критически важных голосований. Эти вопросы он также обсудил со Шмигалем.

"Это касается и того, чего от нас ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что Украина должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС. Наш приоритет – полная реализация всех решений, которые нужны, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении. Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также обсудил этот вопрос с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Политики обсудили международные отношения, сотрудничество в Евросоюзе, поддержку нашей защиты и шаги, которые можно сделать, чтобы вся Европа стала крепче.

Важный разговор с военными

Зеленский отметил, что в этот день он также был на связи с военными – с командующими. Также был доклад нашей разведки.

И я хочу сейчас отметить воинов – пограничников. Они не только защищают государственную границу, но и вместе со всеми воинами Сил обороны и безопасности Украины сражаются на фронте ради нашего государства и людей. Спасибо всем боевым подразделениям Государственной пограничной службы Украины!

– сказал глава государства.

Кроме того, президент отметил воинов Краматорского пограничного отряда.

Зеленский в своем обращении выразил благодарность таким военным:

Бахмутское направление – солдат Мечислав Левицкий и сержант Игорь Куликов;

Житомирский пограничный отряд – солдат Василий Палий с позывным Границей и сержант Александр Качур, воюющих в Донецкой области;

спецподразделение ДОЗОР, работающее на разных направлениях, и на каждом есть результат;

подразделения Южного регионального управления и Морской охраны, чьи мобильные огневые группы каждую ночь охотятся на "Шахедов".

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Работа с партнерами и День местного самоуправления

Президент поблагодарил Японию за своевременное и нужное решение о поддержке Украины. Страна должна передать нам 4,5 миллиарда долларов помощи.

Первую часть – 1,5 миллиарда – мы ожидаем уже в январе. Значительную часть этого пакета помощи – весной,

– сказал глава Украины.

Зеленский подчеркнул, что Япония последовательно и очень принципиально поддерживает наше государство, людей и благодарен за такую помощь.

Глава государства отметил, что есть также и новое решение о санкциях нашего государства против российских субъектов, которые причастны к этой агрессии s работают на нее.

"Российские физические и юридические лица. Более 360. И работаем с партнерами, чтобы синхронизировать все наши санкционные шаги", – подчеркнул Зеленский.

Президент также провел сегодня разговор с посольствами нашей государственной благотворительной платформы United24. Это был фактически результат сборов по направлению восстановления.

Я поблагодарил за объединение мира ради наших людей, ради восстановления украинской инфраструктуры. В общей сложности на этой неделе фиксируем отметку в 500 миллионов долларов, которые уже собраны за время работы United24,

– подчеркнул он.

Все средства, по словам Зеленского, были направлены на тысячи комплексов беспилотников, а также морские дроны, 200 реанимобилей, бронированные быстрые, сотни генераторов для больниц и другое оборудование.

Зеленский отметил, что в процессе восстановления – многоквартирные дома и школы, уже восстановлены больницы, а также построен центр разминирования.

"Это все – миллионы доноров, абсолютно разных. И обычные люди, и компании из более сотни стран. Я благодарю всех, кто присоединился к работе United24, и всю команду нашей платформы", – подчеркнул президент.

Напоследок Владимир Зеленский поздравил работающих в общинах украинских граждан с Днем местного самоуправления.

Я поздравляю всех, для кого быть в местном самоуправлении – это быть именно с людьми, заботиться об интересах людей и всегда помнить об интересах всей Украины. Благодарю тех, кто действительно делает свои общины сильнее,

– отметил украинский руководитель.

Он также подписал указ о награждении представителей местного самоуправления, работающих вблизи фронта. Зеленский пожелал славы всем, кто защищает наше государство как свой дом.