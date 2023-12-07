Крім того, глава держави також подякував Японії за підтримку, яку вона надала нашій державі. Зеленський також відзначив і подякував нашим захисникам, які боронять країну на найгарячіших точках фронту.

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Важлива нарада зі Шмигалем і очікування від Ради

Зеленський розповів, що провів тривалу нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Вони обговорили співпрацю з партнерами, підготовку й нові рішення про підтримку нашої держави, а також співпрацю з донорами.

Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, всіх наших систем. Завдяки з'єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо,

– сказав глава держави.

Президент подякував кожній країні, яка допомагає, і кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики та ощадливо й раціонально споживає електрику.

Зеленський зауважив, що цього тижня він також очікує від Верховної Ради України критично важливих голосувань. Ці питання він також обговорив зі Шмигалем.

"Це стосується й того, чого від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС. Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", – наголосив Зеленський.

Глава держави також обговорив це питання з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Політики обговорили міжнародні відносини, співпрацю у Євросоюзі, підтримку нашого захисту та кроки, які можна зробити, щоб уся Європа стала міцнішою.