Об этом Дуда заявил после двусторонних переговоров со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, сообщает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Что Дуда ожидает от Трампа

По мнению польского президента, Соединенные Штаты "очень сильно вступили в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине".

Я знаю президента Дональда Трампа, знаю, что он очень решительный и обычно эффективный человек. Как следствие, я ожидаю, что действительно будет по крайней мере прекращение боевых действий, надеюсь, прекращение российской агрессии против Украины,

– сказал Анджей Дуда.

Он также сообщил, что в ближайшее время Кит Келлог посетит Киев и проведет переговоры с украинским правительством.

К слову, Reuters сообщало, что он отправится в Киев вечером 18 февраля. Уже в среду, 19 февраля, Келлог прибудет в Украину. Еще раньше Келлог заявил о том, что уедет в Варшаву, а оттуда отправится по ночному поезду в Киев.