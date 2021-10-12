Об этом рассказала глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире 24 канала. По ее словам, Еврокомиссия высоко оценивает перспективу борьбы Украины в антикоррупционной сфере.
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"Ожидания являются очень высокими и практичными", – заявила депутат.
Что обсудят на саммите
Мезенцева рассказала, что практическими вещами, которые будут заложены в подписные документы саммита, являются документ о свободном небе, безопасности пассажирских авиаперевозок, их доступности и демонополизации этого рынка.
Сейчас мы говорим о снижении цен и имплементации всех необходимых нормативов до 2023 года. К этому Украина шла почти 7 лет,
– подчеркнула она.
Также представители Украины будут говорить об аспектах экологии. В частности, наше государство присоединилось к огромной стратегии "Зеленая сделка".
Она прежде всего требует не только амбициозной повестки дня, но и огромного финансирования на государственном уровне.
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Мезенцева рассказала о саммите Украина – ЕС: смотрите видео
Саммит Украина – ЕС в Киеве: коротко
- В Киеве 12 октября начался 23-й саммит Украина – Европейский Союз. В нем участвует Владимир Зеленский и руководство ЕС. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Утром руководители институтов Евросоюза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал президент.
- Стороны намерены подписать соглашения об Общем авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe, а также с программой Creative Europe.