Об этом рассказала глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире 24 канала. По ее словам, Еврокомиссия высоко оценивает перспективу борьбы Украины в антикоррупционной сфере.

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"Ожидания являются очень высокими и практичными", – заявила депутат.

Что обсудят на саммите

Мезенцева рассказала, что практическими вещами, которые будут заложены в подписные документы саммита, являются документ о свободном небе, безопасности пассажирских авиаперевозок, их доступности и демонополизации этого рынка.

Сейчас мы говорим о снижении цен и имплементации всех необходимых нормативов до 2023 года. К этому Украина шла почти 7 лет,

– подчеркнула она.

Также представители Украины будут говорить об аспектах экологии. В частности, наше государство присоединилось к огромной стратегии "Зеленая сделка".

Она прежде всего требует не только амбициозной повестки дня, но и огромного финансирования на государственном уровне.

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Мезенцева рассказала о саммите Украина – ЕС: смотрите видео

Саммит Украина – ЕС в Киеве: коротко