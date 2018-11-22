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      Ожидания не оправдались: сколько людей вышли на акцию протеста "евробляхеров"

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      На протест "евробляхеров" пришло значительно меньше людей, чем ожидали
      На протест "евробляхеров" пришло значительно меньше людей, чем ожидали / ipress.ua

      Анонсируя акцию протеста, которая заключалась в блокировании дорог по всей стране, общественная организация "АвтоЕвроСила" надеялась, что в ней примут участие до 50 тысяч человек. Однако поддержали "евробляхеров" значительно меньше людей.

      По сообщению Нацполиции, поддержать владельцев авто на еврономерах вышло всего 6 тысяч митингующих.

      Читайте также: Народные депутаты не поддержали отмену новых правил налогообложения "евроблях"

      Отметим, что первый этап протеста уже закончился. Дороги в рамках всеукраинской акции "За доступную растаможку – прочь возраст с акциза!" были освобождены для передвижения. А сами участники акции уверяют, что действовали в рамках закона, только временно ограничивая движение транспорта.

      Вместе с тем, правоохранители получили немало сообщений о правонарушениях.

      За это время в полицию поступило и было зарегистрировано 186 обращений граждан, связанных с перекрытием автодорог и других правонарушений во время этих массовых мероприятий. В частности, 131 сообщение о перекрытии движения,
      – отметили в Нацполиции.

      Также правоохранители открыли 15 уголовных производств.

      Больше всего обращений в полицию поступило в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях.

      Напомним, 20 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией провели масштабную акцию протеста по всей Украине. Они заблокировали десятки дорог. В этот же день устроили митинг под зданием Администрации Президента и Верховной Рады в Киеве. По состоянию на вечер 21 лисопада все дороги были разблокированы, однако организация "АвтоЕвроСила" анонсировала еще один протест под названием "Требуем вето от президента!".

      Что предусматривает закон об автомобилях с иностранной регистрацией: смотрите видео

      Почему протестовали владельцы авто на еврономерах?8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

       

       

      Теги: Новости Украины протесты Авто Авто на еврономерах
      Источник: 24 Канал
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