"Ожидай большего": как воплощаются в жизнь ценности китайской бизнес-культуры

Худший год для смартфонов за всю историю мобильной телефонии. Так охарактеризовала 2018 международная исследовательская и консалтинговая компания IDC.

По ее данным, спад продаж на мировом рынке умных телефонов составил 3%.

Но это – средняя температура по палате. Оказывается, при общем снижении некоторые игроки наращивают продажи. Расстановка сил на рынке смартфонов значительно изменилась за последние годы, и на смену признанным лидерам, которые удерживали топовые позиции довольно долго, приходят молодые китайские компании, которые показывают удивительно быстрый рост и переключают на себя внимание пользователей.

Такие бренды могут стать интересными для потребителя, потому что рост популярности новых смартфонов вызван некими "фишками", которые более гибкие новички могут дать своему пользователю.

Говоря о быстрых темпах роста в прошлом году, стоит упомянуть нашумевший возврат легендарного бренда Nokia в первую десятку мировых поставщиков телефонов. Уверенное второе место по динамике продаж смартфонов в 2018 году занял бренд TECNO Mobile, который так же, как и бренды Infinix, Itel и Spice принадлежит китайской компании TRANSSION Holdings.

Интересно, что по данным IDC, бренды компании TRANSSION заняли суммарно 34,9% рынка смартфонов в Африке, отбросив назад Samsung с долей рынка 21,7% и Huawei – с 10,2%.

Таким образом, пока большинство мировых производителей теряют клиентов и прибыль, TRANSSION Holdings наращивает мощности, и не только в Африке. В 2017 году холдинг продал почти 130 миллионов мобильных телефонов по всему миру, а по продажам занял 4-е место в мире.

С сентября 2018 года бренд официально продается в Украине, и за это время успел представить базовую линейку из 5 камерофонов, презентовать кнопочные телефоны и расширить модельный ряд двумя бюджетными моделями.

Чем же будет интересен украинскому потребителю новичок на рынке?

Строгая система контроля качества

Каждый продукт TECNO проходит строгий контроль качества, по собственной системе Blue Shield. Существует ряд проверок, которые должны выдержать новые девайсы: 500 000 тестов на износостойкость, 100 000 на долговечность, 14 000 падений на твердую поверхность и т.д. Чтобы пройти такие тесты, устройства должны быть собраны из очень качественных материалов и тщательно сконфигурированы.

В виду того, что продукция TECNO продается не только в умеренном климате, производитель гарантирует корректную работу продукции в самых различных условиях (высокая температура и влажность, пыль, резкие среднесуточные смены погоды), что и обеспечивается многоступенчатым контролем качества на всех этапах производства.



Устройства проходят строгие тесты по 43 параметрам. Цель краш-испытаний – выяснить, сможет ли телефон выдержать форс-мажор и остаться функциональным. Самые распространенные неприятности, с которыми сталкиваются девайсы – падение с высоты и повышенное давление, когда пользователь садится, забыв телефон в заднем кармане брюк. Чтобы определить, как на такой стресс отреагируют устройства, их подвергают давлению массой 70 кг в течение 10 секунд и роняют с высоты 1 метра с интенсивностью 20 раз в минуту. При этом экран должен выдержать 5 тысяч падений, а торцы – тысячу. Чтобы проверить разъем зарядки, кабель подключают свыше тысячи раз, столько же нажатий должна выдержать кнопка разблокировки. Это исключает появление частых проблем современных гаджетов – вылетов кнопок, скрипов и люфтов при нажатиях, расшатывания разъемов. В тестовом режиме в телефоны даже задувают пыль, в том числе со стороны разъемов и микрофона. Как заявляют в Tecno Mobile, главная цель такого подхода – наивысшее качество за наименьшую цену. Это особенно важно при стремлении постоянно масштабироваться и учитывать разные потребности развивающихся рынков во всем мире. При необходимости обеспечивать стабильную работу устройств бренда в разных, иногда почти экстремальных условиях, гораздо выгоднее изначально инвестировать в качество, чем ждать непрогнозируемый брак. В долгосрочной перспективе такой подход оправдывает себя, позволяя бренду завоевывать сердца все большего количества поклонников.



Поддерживая слоган бренда "Ожидай большего", TECNO стремится предоставить массовому пользователю доступ к новейшим технологиям по приемлемым ценам, позволяя покупателям выйти за рамки существующих ограничений и получить качественно новый пользовательский опыт.



При этом TECNO не ограничивается инновациями только в топовых устройствах, и даже покупая самый бюджетный телефон потребитель получает фронтальную камеру лучшего в своем классе качества, усиленную батарею, и, конечно же, регулярные обновления прошивки. Команда бренда понимает потребности потребителей с разным уровнем дохода и предоставляет инновации для обширного ассортимента продуктов, включая смартфоны, планшеты и кнопочные телефоны. Камеры TECNO полностью адаптированы для клиентов из разных регионов, так как для их создания используется обширная база данных, накопленная на развивающихся рынках по всему миру. Основная и фронтальная камеры могут распознавать черты лица в условиях плохой видимости и корректно работать даже при неидеальном освещении, помогая пользователю получить качественные изображения в разных условиях съемки.



Придерживаясь лояльной ценовой политики и задаваясь целью дать пользователю больше, чем он может ожидать, бренду удается завоевывать все больше поклонников и наращивать обороты.



В 2018 году TECNO "ворвался" в десятку топ-производителей смартфонов в мире и удерживается там, несмотря на высочайшую конкуренцию.

Философия "мягкой силы"

Согласно данным исследовательской компании Counterpoint research, прирост продаж смартфонов в 2018 году продемонстрировали только пять мировых компаний, четыре из которых – родом из Китая. Во многом причина успешности китайских брендов – это заслуга особенной философии ведения бизнеса. Концепция «мягкой силы», которой известны предприниматели из Поднебесной, ориентирована на то, чтобы подстраиваться под любую экономическую ситуацию и занимать любую свободную экономическую нишу. Это значит – ежегодно увеличивать продажи, при этом не закладывая в продукт огромные бюджеты на продвижение и маркетинг, а делая ставку на качество, лояльную ценовую политику и большую степень лабильности. Покупателю нужны технологии? Ему дают камерацентричный телефон с Full HD дисплеем и Face ID. Покупатель – ценитель классики и приверженец «олд-скул» решений? Он получает качественный кнопочный телефон с функционалом персонального цифрового помощника.

В TECNO Mobile, понимая потребности разных групп потребителей, фокусируются на наиболее частых пользовательских запросах: качественные камеры, в том числе и фронтальные, расширенный функционал камер и качественная оптика, безопасность, основанная на технологии разблокировки лицом Face ID и биометрической защите сканером отпечатков пальцев, емкие батареи со стабильными показателями разряда и долгим временем работы.

Философия "мягкой силы" лежит в основе лозунга бренда TECNO "Ожидай большего": компания позволяет потребителям знакомиться с последними мировыми технологическими тенденциями, подкрепляя их особыми ценовыми льготами для разных регионов.

Какие результаты приносит такая стратегия?

Согласно исследованию центра Coutnerpoint research, TECNO вошел в десятку топовых поставщиков смартфонов в 2018 году и удерживает эту позицию. Что касается современных кнопочных телефонов, бренд выглядит еще более успешным: 6% проданных в 2018 году кнопочных телефонов были продуктами TECNO. Кроме того, в некоторых регионах кнопочные телефоны китайского холдинга в списке самых популярных – например, в Африке в третьем квартале 2018 года продажи фичерфонов производства компании TRANSSION составили 58,2% от общего количества проданных кнопочных телефонов.

Почти шесть лет бренд ориентировался на африканский континент как на основной и самый прибыльный рынок сбыта, однако в 2014 году TECNO стал активно продвигаться на рынки Средней и Юго-Восточной Азии и Европы.



В Украину бренд пришел совсем недавно – в сентябре 2018 года. Нашим покупателям TECNO предлагает продукцию разных потребительских ниш – от кнопочных телефонов низшего ценового сегмента (но с упором на автономность), бюджетных смартфонов нацеленных на максимально долгую работу от одного заряда, как POP 2 Power, до топовых моделей – Camon X Pro и Pouvoir 2 Pro. Впрочем, даже у телефонов более высокого класса ценник остается доступным. Кроме того, производитель анонсирует: уже в апреле представленный в Украине модельный ряд пополнят камероориентированные новинки – модели Spark 3 Pro и Camon 11s, оснащенные AI-камерами и выполненные в современном молодежном дизайне.