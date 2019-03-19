"Очікуй більшого": як втілюються в життя цінності китайської бізнес-культури

Найгірший рік для смартфонів за всю історію мобільного телефонії. Так охарактеризувала 2018 міжнародна дослідницька і консалтингова компанія IDC.

За її даними, спад продажів на світовому ринку розумних телефонів склав 3%.

Але це – середня температура по палаті. Виявляється, при загальному зниженні деякі гравці нарощують продажі. Розстановка сил на ринку смартфонів значно змінилася за останні роки, і на зміну визнаним лідерам, які утримували топові позиції досить довго, приходять молоді китайські компанії, які показують стрімке зростання і привертають до себе увагу користувачів.

Такі бренди можуть стати цікавими для споживача, тому що зростання популярності нових смартфонів викликане певними "фішками", які більш гнучкі новачки можуть дати своєму користувачеві.

Говорячи про швидкі темпи зростання в минулому році, варто згадати гучне повернення легендарного бренду Nokia в першу десятку світових постачальників телефонів. Друге місце за динамікою продажів смартфонів в 2018 році впевнено зайняв бренд TECNO Mobile, який так само, як і бренди Infinix, Itel і Spice належить китайській компанії TRANSSION Holdings.

Цікаво, що за даними IDC, бренди компанії TRANSSION посіли сумарно 34,9% ринку смартфонів в Африці, відкинувши назад Samsung з часткою ринку 21,7% і Huawei – з 10,2%.

Таким чином, поки більшість світових виробників втрачають клієнтів і прибуток, TRANSSION Holdings нарощує потужності, і не тільки в Африці. У 2017 році холдинг продав майже 130 мільйонів мобільних телефонів, і посів 4-е місце в світі.

З вересня 2018 року бренд офіційно продається в Україні, і за цей час встиг представити базову лінійку з 5 камерофонів, презентувати кнопкові телефони і розширити модельний ряд двома бюджетними моделями.

Чим же буде цікавий українському споживачеві новачок на ринку?

Сувора система контролю якості

Кожен продукт TECNO проходить суворий контроль якості відповідно до власної системи Blue Shield. Існує ряд перевірок, які повинні витримати нові девайси: 500 000 тестів на зносостійкість, 100 000 на довговічність, 14 000 падінь на тверду поверхню тощо. Щоб пройти такі тести, пристрої повинні бути зібрані з дуже якісних матеріалів і ретельно конфігуровані.

Через те, що продукція TECNO продається не тільки в помірному кліматі, виробник гарантує коректну роботу продукції у найрізноманітніших умовах (висока температура і вологість, пил, різкі середньодобові зміни погоди), що і забезпечується багатоступеневим контролем якості на всіх етапах виробництва.

Пристрої проходять суворі тести за 43 параметрами. Мета краш-випробувань – з'ясувати, чи зможе телефон витримати форс-мажор і залишитися функціональним. Найпоширеніші неприємності, з якими стикаються девайси – падіння з висоти і підвищений тиск, коли користувач сідає, забувши телефон в задній кишені брюк.

Щоб визначити, як на такий стрес відреагують пристрої, їх піддають тиску масою 70 кг протягом 10 секунд і кидають з висоти 1 метра з інтенсивністю 20 разів на хвилину. При цьому екран повинен витримати 5 тисяч падінь, а торці – тисячу. Щоб перевірити роз'єм зарядки, кабель підключають понад тисячу разів, стільки ж натискань повинна витримати кнопка розблокування. Це виключає появу частих проблем сучасних гаджетів – вильотів кнопок, скрипів і люфтів при натисканні, розхитування роз'ємів. У тестовому режимі в телефони навіть задувають пил, в тому числі з боку роз'ємів і мікрофона.

Як заявляють у Tecno Mobile, головна мета такого підходу – отримати найвищу якість за найменшу ціну. Це особливо важливо при прагненні постійно масштабуватися і враховувати різні потреби ринків, що розвиваються у всьому світі. За необхідності забезпечувати стабільну роботу пристроїв бренду в різних, іноді майже екстремальних умовах, набагато вигідніше спочатку інвестувати в якість, ніж чекати непрогнозовані дефекти. У довгостроковій перспективі такий підхід виправдовує себе, дозволяючи бренду завойовувати серця все більшої кількості шанувальників.

Підтримуючи слоган бренду "Очікуй більшого", TECNO прагне надати масовому користувачеві доступ до новітніх технологій за прийнятними цінами, дозволяючи покупцям вийти за рамки існуючих обмежень і отримати якісно новий досвід користування.

При цьому TECNO не обмежується інноваціями тільки в топових пристроях, і навіть купуючи найбільш бюджетний телефон, споживач отримує фронтальну камеру кращої у своєму класі якості, посилену батарею, і, звичайно ж, регулярні оновлення прошивки.

Команда бренду розуміє потреби споживачів з різним рівнем доходу і надає інновації для великого асортименту продуктів, включаючи смартфони, планшети і кнопкові телефони. Камери TECNO повністю адаптовані для клієнтів з різних регіонів, оскільки для їхнього створення використовується велика база даних, накопичена на ринках, що розвиваються в усьому світі. Основна і фронтальна камери можуть розпізнавати риси обличчя в умовах поганої видимості і коректно працювати навіть при недосконалому освітленні, допомагаючи користувачеві отримати якісні зображення в різних умовах зйомки.

Дотримуючись лояльної цінової політики і ставлячи собі за мету дати користувачеві більше, ніж він може очікувати, бренду вдається завойовувати все більше прихильників і нарощувати обороти.

У 2018 році TECNO "увірвався" до десятки топ-виробників смартфонів у світі і утримується там, незважаючи на високу конкуренцію.

Філософія "м'якої сили"

Згідно з даними дослідницької компанії Counterpoint research, приріст продажів смартфонів в 2018 році продемонстрували тільки п'ять світових компаній, чотири з яких – родом з Китаю. Багато в чому причина успішності китайських брендів – це заслуга особливої філософії ведення бізнесу. Концепція "м'якої сили", завдяки якій відомі підприємці з Піднебесної, орієнтована на те, щоб підлаштовуватися під будь-яку економічну ситуацію і займати будь-яку вільну економічну нішу. Це означає – щорічно збільшувати продажі, і при цьому не закладати в продукт величезні бюджети на просування і маркетинг, а робити ставку на якість, лояльну цінову політику і великий ступінь лабільності.

Покупцеві потрібні технології? Йому дають камерацентричний телефон з Full HD дисплеєм і Face ID. Покупець – поціновувач класики і прихильник "олд-скул" рішень? Він отримує якісний кнопковий телефон з функціоналом персонального цифрового помічника.

У TECNO Mobile розуміють потреби різних груп споживачів, тому фокусуються на найпоширеніших запитах: якісні камери, у тому числі і фронтальні, розширений функціонал камер і якісна оптика, безпека, заснована на технології розблокування обличчям Face ID і біометричного захисту сканером відбитку пальця, ємні батареї зі стабільними показниками розряду і довгим часом роботи.

Філософія "м'якої сили" лежить в основі лозунгу бренду TECNO "Очікуй більшого": компанія дозволяє споживачам знайомитися з останніми світовими технологічними тенденціями, підкріплюючи їх особливими ціновими пільгами для різних регіонів.

Які результати приносить така стратегія?

Згідно з дослідженням центру Coutnerpoint research, TECNO увійшов до десятки топових постачальників смартфонів в 2018 році і утримує цю позицію. Що стосується сучасних кнопкових телефонів, бренд виглядає ще більш успішним: 6% проданих в 2018 році кнопкових телефонів були продуктами TECNO. Крім того, у деяких регіонах кнопкові телефони китайського холдингу в списку найбільш популярних – наприклад, в Африці в третьому кварталі 2018 року продажі фічерфонів виробництва компанії TRANSSION склали 58,2% від загальної кількості проданих кнопкових телефонів.

Майже шість років бренд орієнтувався на африканський континент як на основний і найприбутковіший ринок збуту, однак в 2014 році TECNO став активно просуватися на ринки Середньої і Південно-Східної Азії і Європи.

До України бренд прийшов зовсім недавно – у вересні 2018 року. Нашим покупцям TECNO пропонує продукцію різних споживчих ніш – від кнопкових телефонів нижчого цінового сегменту (але з акцентом на автономність), бюджетних смартфонів націлених на максимально довгу роботу від одного заряду, як POP 2 Power, до топових моделей – Camon X Pro і Pouvoir 2 Pro. Втім, навіть у телефонів вищого класу цінник залишається доступним. Крім того, виробник анонсує: вже в квітні представлений в Україні модельний ряд поповнять камероорієнтовані новинки – моделі Spark 3 Pro і Camon 11s, оснащені AI-камерами і виконані в сучасному молодіжному дизайні.