Весь світ поважчав і поширшав і продовжує важчати й ширшати, і Україна – не виняток. В Україні з ожирінням живе кожен четвертий, а 59% – мають зайву вагу (дослідження STEPS).

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Я знаю чимало людей із зайвою вагою, які є душею компанії, цікавими співрозмовниками й успішними людьми.

Але я знаю й інше

Раніше чи пізніше такі люди зіштовхуються з поганою якістю життя, коли доводиться жити з головним болем, високим тиском, високим цукром, швидко прогресуючим атеросклерозом, проблемами із суглобами, що лише є першими маячками.

Ожиріння створює сприятливий фон для дуже багатьох захворювань, для ускладнень і смерті. Люди з ожирінням мають надзвичайно високий ризик розвитку гіпертензії, діабету 2 типу, порушень роботи органів дихання, подагри, остеоартритів, багатьох видів раку.

​Важливо Як набрати м'язову масу

Я не блогер, який проводить марафони схуднення, де всім пропонується однакове 5-разове меню, до мене, як правило, звертаються в запущених випадках, на стадії давно втрачених звичок здорового харчування, боротьба з якими для пацієнта перетворюється в насилля і вимагає великих вольових рішень.

Маса тіла, у більшості випадків, у таких людей збільшувалася протягом декількох років, а нерідко – і десятиліть, тому процес нормалізації ваги, це, в першу чергу, процес нормалізації обміну речовин, а це справа не одного дня. І є рекомендації лікаря, а є реальне життя з його харчовими спокусами, звичками, підвищеною втомою, а останні роки – і постковідними ускладненнями.

Ви всі знаєте, якою неймовірною прихильницею та популяризаторкою здорового харчування та щоденної (!) фізичної активності я є, проте я дуже добре розумію, з якими труднощами зіштовхується людина, якій потрібно знизити вагу, щоб вижити.

Коли потрібно на вечерю з'їсти парову чи тушковану капусту з курятиною чи рибою, але людина пішла в ресторан, зустрілася з друзями, мала важкий робочий день, стреси, різні емоції, і не хоче ту капусту, а хоче пельменів. І якби ж то 2-3, щоб заспокоїтися, а то ж – таріляку і жирний оселедець зверху, і зефір, бо десь написано, що зефір при схудненні можна.

Ожиріння – це не лише переїдання та небажання робити вправи, це і харчова залежність з порушенням гормональної регуляції, коли знижується відчуття ситості, є вживання великої кількості їжі без насичення, стрес через переїдання, відчуття "ломки" від виключення улюблених продуктів.