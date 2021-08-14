Об этом 14 августа в своем фейсбуке сообщил Артем Шевченко. Он является директором департамента коммуникаций в украинском МВД.

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Почему вспыхнули столкновения под ОП

По словам Шевченко, правоохранители обратились к протестующим с просьбой пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском под ОП. Впрочем, те проигнорировали законное требование. Вместо этого спровоцировали столкновения с полицией, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы.

По словам представителя МВД, по состоянию на 14:15 ситуация уже стабилизировалась. В ведомстве призвали участников акции к мирному протесту. Мол, на площадь перед Офисом Президента допустят всех, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов.

Справка. Во время беспорядков активисты Национального корпуса распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также разбили забор.

Что еще известно об акции протеста