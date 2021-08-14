Про це 14 серпня у своєму фейсбуці повідомив Артем Шевченко. Він є директором департаменту комунікацій в українському МВС.

До теми Під ОП спалахнули жорсткі сутички між силовиками і Нацкорпусом: фото, відео

Чому спалахнули сутички під ОП

За словами Шевченка, правоохоронці звернулися до протестувальників із проханням пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОП. Втім, ті проігнорували законну вимогу. Натомість – спровокували сутички з поліцією, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети.

За словами речника МВС, станом на 14:15 ситуація вже стабілізувалася. У відомстві закликали учасників акції до мирного протесту. Мовляв, на площу перед Офісом Президента допустять усіх, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів.

Довідка. Під час заворушень активісти Національного корпусу розпилювали газ та пускали димові шашки. Також розбили паркан.

Що ще відомо про акцію протесту