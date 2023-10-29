В своем обращении мэр также рассказал о деньгах, переданных армии из местного бюджета. Речь идет о более чем 400 миллионах гривен.

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Львов помогает военным

Садовый рассказал, что за последние дни подписали много соглашений, чтобы помочь военным, в частности:

Национальной гвардии,

Академии сухопутных войск,

военному госпиталю.

Много разных частей. Это уже более 400 миллионов только напрямую перечисляем. Потому что есть оборудование, которое мы покупаем через тендеры, а это средства напрямую. И наши военные сами могут оперативно купить то, что им нужно. Это важно,

– подчеркнул городской голова.

Также он рассказал о нововведениях для школьников.

"Сейчас дети на каникулах во Львове. С каникул потом придут в школу. Есть очень интересная инициатива. Мы хотим начать в классах, по школам, по районам, а также сделать общегородские соревнования по стрельбе из разного вида оружия. Почему это важно – потому что, когда ты стреляешь, у тебя есть драйв внутри, и это важно", – отметил мэр Львова.

Он добавил, что враг должен знать, что все украинцы – парни, девушки, мужчины, женщины – готовы сражаться за наше государство.

"Это наша обязанность. Я думаю, детям это понравится", – заметил Садовый.

Смотрите обращение Андрея Садового: видео

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Аварийные балконы и скандал с водителем

Садовый также вспомнил, как летом во Львове обвалились два балкона. В частности, в результате этого на улице Под Дубом погиб мужчина.

Это трагедия, безусловно. У нас во Львове всего 380 тысяч балконов. С этого времени начали осмотр. Уже больше 20% осмотрели. Это и индивидуальные, и общего пользования. В общей сложности 14 тысяч балконов, по состоянию на сегодня, с признаками аварийности. Некоторые люди уже начали обращаться, чтобы получить софинансирование и отремонтировать такие балконы,

– сообщил городской голова.

По его словам, обратились 192 человека.

"Чтобы вы понимали, есть программа, где город 80% компенсирует и помогает с ремонтом. Потому что мы понимаем – очень часто у людей таких средств нет. Это важно. Прошу обратить на это внимание. Потому что это наша безопасность", – подчеркнул мер.

Он поднял еще одну тему, очень актуальную на этой неделе – водитель львовского автобуса закрыл дверь перед мужчиной с протезом. Как потом оказалось, это был военный без формы.

"Провели служебное расследование: водитель клянется, что он не видел, потому что уже уехал. Совершили серьезный разбор полетов. Что я бы просил: если в дальнейшем мы с вами будем видеть некорректное поведение или хамство водителя – я должен об этом знать", – подчеркнул Садовый.

Также в городе была проведена работа с Горячей линией города. По словам мэра, она должна в первую очередь такую информацию класть ему на стол.

"Сейчас начнем тренинги, обучение для водителей. Я хочу персонально со всеми водителями по всем АТП пообщаться. Потому что порой такое некорректное поведение или хамство – дестабилизирует. Люди и так накручены, а тут еще начинается. Поэтому давайте вместе включаться и будем наводить порядок. Желаю всем мудрости и твердости. Люблю вас. Слава Украине!" – подытожил городской голова Львова.

Обратите внимание! Директор ЛК АТП-1 Сергей Климчук недавно заявил, что во Львове произошло несколько провокаций в отношении водителей их предприятия. Мол, на муниципальном транспорте начали появляться наклейки с надписью: "Здесь не уважают военных". Ранее горожан возмутил случай, когда водитель автобуса захлопнул дверь перед бойцом, потерявшим конечность на войне.