Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

Какие подробности известны?

Инцидент произошел на открытой местности в направлении села Скеень. В настоящее время специалисты устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

Ранее Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировал несанкционированное движение в воздушном пространстве страны в 16:22 вблизи села Собари. Военные продолжают следить за небом во взаимодействии с компетентными органами и международными партнерами.

Власти призвали местных жителей сохранять бдительность. В случае обнаружения каких-либо неизвестных предметов или обломков просят не приближаться, не прикасаться к находкам и немедленно обращаться в службу экстренной помощи по номеру 112.

Это не первый случай, когда на территории Молдовы находят обломки дронов. Утром 16 октября обломки российских средств воздушного нападения упали в четырех районах Молдовы после нарушения воздушного пространства страны. По данным молдавских ведомств, границу пересекли пять объектов – три ракеты и два беспилотника.

В результате взрывов загорелась сухая растительность, а взрывная волна повредила окна в здании сельскохозяйственной бригады. Пострадавших не было.

Ранее, вечером 30 сентября, российский беспилотник с маркировкой "Герань-4" вторгся в воздушное пространство Молдовы и взорвался вблизи села Бранешты. В результате детонации образовались воронки, а обломки разлетелись на расстояние около 120 метров.

На месте обнаружили фрагменты крыльев, электронные модули и реактивный двигатель. В связи с нарушением воздушного пространства Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла Олега Озерова