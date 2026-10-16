Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.

Які деталі відомі?

Інцидент трапився на відкритій місцевості в напрямку села Скеєнь. Наразі фахівці встановлюють усі деталі та обставини події.

Раніше Центр повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксував несанкціонований рух у повітряному просторі країни о 16:22 поблизу села Собарі. Військові продовжують стежити за небом у взаємодії з компетентними органами та міжнародними партнерами.

Влада закликала місцевих жителів зберігати пильність. У разі виявлення будь-яких невідомих предметів або уламків людей просять не наближатися, не торкатися знахідок та одразу звертатися до екстреної служби за номером 112.

Це не перший випадок, коли на території Молдови знаходять уламки дронів. Уранці 16 жовтня уламки російських засобів повітряного нападу впали у чотирьох районах Молдови після порушення повітряного простору країни. За даними молдовських відомств, кордон перетнули п'ять об'єктів – три ракети та два безпілотники.

Унаслідок вибухів загорілася суха рослинність, а вибухова хвиля пошкодила вікна в будівлі сільськогосподарської бригади. Минулося без постраждалих.

Раніше, увечері 30 вересня російський безпілотник із маркуванням "Герань-4" залетів у повітряний простір Молдови та вибухнув поблизу села Бранешти. Унаслідок детонації утворилися вирви, а уламки розлетілися на відстань близько 120 метрів.

На місці виявили фрагменти крил, електронні модулі та реактивний двигун. Через порушення повітряного простору Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла Олега Озерова