Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на Міністерство оборони та Генеральний інспекторат поліції Молдови.

Який дрон впав у Молдові?

БпЛА увійшов у повітряний простір країни близько 20:45. Місцеві жителі почули гучний звук, схожий на вибух, та викликали поліцію.

Правоохоронці обстежили територію лісосмуги. Вони з'ясували, що апарат зіткнувся з деревами, впав на землю та здетонував біля траси між селами Іванча та Бранешти.

Розбитий БпЛА, що залетів до Молдови / Poliția Republicii Moldova

На місці вибуху утворився кратер діаметром близько 50 сантиметрів і завглибшки до 30 сантиметрів. Неподалік фахівці зафіксували пошкоджені дерева, а також сліди ударної хвилі й термічного впливу.

Ще дві менші воронки виявили за 15 метрів від епіцентру падіння на узбіччі дороги. Радіус розльоту уламків становив близько 120 метрів.

Серед знайдених фрагментів правоохоронці ідентифікували деталі задньої частини крил із маркуванням "Герань-4", електронні модулі та частини силової установки. Зокрема, виявлено реактивний двигун зі слідами термічного пошкодження.

Реакція дипломатів

У зв'язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору та викликало призначеного посла Росії Олега Озерова.

У відомстві наголосили, що на території країни впали та вибухнули вже два подібні безпілотники.

Ці порушення безпосередньо загрожують безпеці громадян Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ закликає Російську Федерацію негайно припинити атаки на Україну та будь-які дії, що становлять загрозу для Республіки Молдова,

– наголосили у заяві.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати дрони типу "Шахед" із новим елементом на корпусі, що виглядають як металеві "вуса". Вони можуть виконувати функцію механічного детонатора.