"В 100 метрах от дома": в Молдове упал неизвестный беспилотник

О нарушении воздушного пространства сообщило Министерство обороны Молдовы.

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Где зафиксировали беспилотник над Молдовой?

По данным молдавского оборонного ведомства, Центр воздушных операций Национальной армии обнаружил беспилотник в воздушном пространстве страны в 13:59.

Дрон двигался со стороны поселка Верхняя Слободка Винницкой области Украины в направлении села Фрунзовка в непризнанном Приднестровье.

В 14:10 беспилотник исчез с радаров вблизи села Пепени Синжерейского района. Впоследствии его снова ненадолго зафиксировали системы наблюдения, однако уже в 14:12 он вновь исчез вблизи села Мешень Резинского района.

Из-за воздушной угрозы власти Молдовы временно закрыли воздушное пространство в зоне "Центр". Ограничения действовали с 14:10 до 14:17.

Министерство обороны сообщило, что продолжает следить за ситуацией совместно с другими государственными органами и партнерами.

Что известно о падении дрона возле жилого дома?

В тот же день в селе Киштельница Теленешского района Молдовы обнаружили беспилотник, который упал на расстоянии менее 100 метров от жилого дома.

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По предварительной информации, пострадавших нет. О находке правоохранителям сообщил местный житель.

Пока нет подтверждения, что найденный возле дома дрон является тем самым беспилотником, который ранее зафиксировали молдавские военные.

Напомним, ранее мы писали, что 16 октября обломки средств воздушного нападения также упали в четырех районах Молдовы, после того как ее границу нарушили несколько воздушных целей.