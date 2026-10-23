"За 100 метрів від будинку": у Молдові впав невідомий безпілотник

Про порушення повітряного простору повідомило Міністерство оборони Молдови.

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Де зафіксували безпілотник над Молдовою?

За даними молдовського оборонного відомства, Центр повітряних операцій Національної армії виявив безпілотник у повітряному просторі країни о 13:59.

Дрон рухався з боку селища Верхня Слобідка Вінницької області України в напрямку села Фрунзівка в невизнаному Придністров'ї.

О 14:10 безпілотник зник із радарів поблизу села Пепені Синжерейського району. Згодом його знову ненадовго зафіксували системи спостереження, однак уже о 14:12 він повторно зник поблизу села Мешень Резинського району.

Через повітряну загрозу влада Молдови тимчасово закрила повітряний простір у зоні "Центр". Обмеження діяли з 14:10 до 14:17.

Міністерство оборони повідомило, що продовжує стежити за ситуацією спільно з іншими державними органами та партнерами.

Що відомо про падіння дрона біля житлового будинку?

Того ж дня в селі Киштельниця Теленештського району Молдови виявили безпілотник, який упав на відстані менш ніж 100 метрів від житлового будинку.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про знахідку правоохоронців повідомив місцевий житель.

Наразі немає підтвердження, що знайдений біля будинку дрон є тим самим безпілотником, який раніше зафіксували молдовські військові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 жовтня уламки засобів повітряного нападу також впали у чотирьох районах Молдови після порушення її кордону кількома повітряними цілями.