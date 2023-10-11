Фиксировали это по меньшей мере несколько раз. Теперь же министр обороны Румынии Ангел Тилвар отметил, что расследование падения российских дронов на территории страны завершилось.

Читайте также Атаки России на гражданскую инфраструктуру у наших границ – это военные преступления, – МИД Румынии

Что показали результаты расследования

По его словам, беспилотники якобы сбили украинские средства ПВО. Тилвар отметил, что отчет об упавших на территории Румынии дронах-камикадзе передали Генеральной прокуратуре страны. Министр добавил, что БПЛА якобы не направлялись на территорию Румынии и что их якобы сбили средства ПВО нашего государства.

Ни в одной из этих ситуаций мы не заметили никаких намерений атаковать, территория Румынии не была объектом нападения, действие было случайным,

– отметил Тилвар.

По его словам, дроны-камикадзе не могли фиксировать системы наблюдения и раннего предупреждения "по объективным причинам". Они связаны с малой высотой полета беспилотников, а также их неконтролируемым движением.

Эти ограничения специфичны для любой радиолокационной системы, какой бы мощной она ни была,

– добавил министр обороны.

Тилвар добавил, что падение дронов не было взрывным. Мол, у них не было активного боевого оборудования. Также отметил, что в результате этого не было ни материального ущерба, ни жертв.

В НАТО тоже не видят умышленной атаки на Румынию

В ходе брифинга генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в начале полномасштабного вторжения Альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе, включая Румынию. Также он отреагировал на падение дронов на территории страны.

После инцидента с дронами у Дуная мы увеличили наше фактическое патрулирование в Румынии. И у нас сейчас нет доказательств, что дроны или обломки дронов, попавших на территорию Румынии, это действительно была умеренная попытка атаковать Румынию,

– отметил Столтенберг.

Он добавил, что дроны запускали, чтобы атаковать Украину. Генсек НАТО подчеркнул, что россияне пытаются уничтожить зерновую инфраструктуру нашей страны, расположенную очень близко к границе с Румынией.