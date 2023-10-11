Фіксували це щонайменше кілька разів. Тепер же міністр оборони Румунії Ангел Тилвар зазначив, що розслідування падіння російських дронів на території країни завершилося.

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Що показали результати розслідування

За його словами, безпілотники буцімто збили українські засоби ППО. Тилвар зазначив, що звіт про дрони-камікадзе, які впали на території Румунії, передали Генеральній прокуратурі країни. Міністр додав, що БпЛА буцімто не прямували на територію Румунії, і що їх начебто збили засоби ППО нашої держави.

У жодній із цих ситуацій ми не помітили жодних намірів атакувати, територія Румунії не була об'єктом нападу, дія була випадковою,

– зазначив Тилвар.

За його словами, дрони-камікадзе не могли фіксувати системи спостереження та раннього попереджання "з об'єктивних причин". Вони пов'язані з малою висотою польоту безпілотників, а також їхнім неконтрольованим рухом.

Ці обмеження специфічні для будь-якої радіолокаційної системи, якою б потужною вона не була,

– додав міністр оборони.

Тилвар додав, що падіння дронів не було вибуховим. Мовляв, вони не мали активного бойового обладнання. Також зазначив, що внаслідок цього не було ані матеріальних збитків, ані жертв.

У НАТО теж не бачать умисної атаки на Румунію

Під час брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Альянс наростив свою присутність у Чорноморському регіоні, включаючи Румунію. Також він відреагував на падіння дронів на території країни.

Після інциденту з дронами біля Дунаю ми збільшили наше фактичне патрулювання у Румунії. І ми зараз не маємо доказів, що дрони чи уламки дронів, які потрапили на територію Румунії, це дійсно була поміркована спроба атакувати Румунію,

– зазначив Столтенберг.

Він додав, що дрони запускали, щоб атакувати Україну. Генсек НАТО підкреслив, що ними росіяни намагаються знищити зернову інфраструктуру нашої країни, розташовану дуже близько до кордону з Румунією.