НАТО с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии. Теперь к этому привлекли еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

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Мониторинг российской активности

Решение о полетах AWACS, которое приняли по рекомендации Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, "поможет поддержать усиленное присутствие Альянса в регионе". Кроме этого, это позволит следить за российской военной активностью.

Самолеты наблюдения, будут летать на границах Альянса и усиливают способность Румынии реагировать на воздушные угрозы вблизи ее границ.

Полеты будут происходить исключительно над территорией Альянса и будут осуществляться с авиабазы Превеза в Греции,

– объяснили в Альянсе.

В ночь на 27 сентября армия России нанесла новую серию атак беспилотников по территории Украины в районе Килии на Дунае, рядом с границей с Румынией.

После обнаружения БпЛА, приближающихся к воздушному пространству Украины рядом с границей Румынии, Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, и в 2:01 было передано сообщение тревоги RO-Alert жителям уезда Тулча.