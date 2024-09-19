Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Заметим, что Румыния не впервые жалуется на нарушение ее воздушного пространства, и уже обращалась по этому поводу в Альянс.

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Румыния обратилась к Украине с просьбой относительно российских БпЛА

Недавно избранный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне в среду, 18 сентября, посетил с рабочим визитом не только Словакию, где встретился со скандальным Робертом Фицо, но и Румынию.

Как отмечает вышеуказанное издание, там украинский дипломат провел переговоры с румынской коллегой Луминицей Одобеску и премьер-министром страны Марчелом Чолаку и получил интересную просьбу.

Страна НАТО Румыния попросила Сибигу в Бухаресте сбить российские беспилотники,

– говорится в материале FAZ.

Страна обеспокоена нарушением воздушного пространства

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар уже обращался к НАТО с требованием принять "решительные скоординированные" мер в ответ на инциденты, во время которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, нарушали воздушное пространство Альянса.

Кроме того, руководители оборонных ведомств Польши и Латвии выступили с инициативой о немедленного введения ротации систем ПВО НАТО на восточном фланге. Совместное заявление министров "Бухарестской девятки" в целом осуждает действия России и подтверждает необходимость коллективного ответа на угрозы безопасности.