Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Зауважимо, що Румунія не вперше скаржиться на порушення її повітряного простору, і вже зверталася з цього приводу до Альянсу.

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Румунія звернулася до України з проханням щодо російських БпЛА

Нещодавно обраний міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні у середу, 18 вересня, відвідав з робочим візитом не лише Словаччину, де зустрівся зі скандальним Робертом Фіцо, але й Румунію.

Як зазначає вищевказане видання, там український дипломат провів переговори з румунською колегою Лумініцею Одобеску та прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку та отримав цікаве прохання.

Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті збити російські безпілотники,

– йдеться у матеріалі FAZ.

Країна стурбована порушенням повітряного простору

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар вже звертався до НАТО із вимогою вжити "рішучих скоординованих" заходів у відповідь на інциденти, під час яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, порушували повітряний простір Альянсу.

Крім того, очільники оборонних відомств Польщі та Латвії виступили з ініціативою щодо негайного запровадження ротації систем ППО НАТО на східному фланзі. Спільна заява міністрів "Бухарестської дев'ятки" загалом засуджує дії Росії та засвідчує необхідність колективної відповіді на загрози безпеки.