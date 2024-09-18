Відповідну заяву зробив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар на тлі неодноразових вторгнень у повітряний простір країни російських БпЛА. Про це пише видання Reuters.

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Румунія закликає НАТО відреагувати на російські дрони

Міністри оборони держав на східному фланзі Північноатлантичного альянсу "Бухарестської дев'ятки" (B9), до якої належать Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія, зустрілися сьогодні, 18 вересня, у столиці Румунії.

Держави B9 глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО,

– наголосив очільник румунського оборонного відомства.

За його словами, необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників, а також якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони.

Зокрема, заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський каже, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, який відбудеться у жовтні, треба буде розглянути питання стосовно ліквідації БпЛА, які вдерлися у повітряний простір союзників.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії", – додав польський посадовець.

До слова, після одного з останніх інцидентів з порушенням повітряного простору російським безпілотником румунські парламентарі планують переглянути законодавство. Вони можуть надати військовим право збивати ворожі дрони, що перетнули державний кордон, навіть у мирний час.