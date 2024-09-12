Військово-морські сили ЗСУ пояснювали, що Росія атакувала судно у відкритому морі, проте у виключній морській економічній зоні Румунії – це не територіальні води, адже їхній статус відрізняється.

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Що кажуть в Румунії про атаку Росії

У ніч з 11 на 12 вересня 2024 року командир цивільного судна під іноземним прапором, що перебувало за межами територіальних вод нашої країни, проте у виключній економічній зоні Румунії, на відстані приблизно 30 морських миль (приблизно 55 кілометрів) з міста Сфинту-Георге, прямуючи з Чорноморська (Україна) до Стамбула (Туреччина) надіслав радіоповідомлення про те, що на борту судна стався вибух,

– заявили в Румунії.

Також там пояснили, що капітан судна попросив змінити навігаційний маршрут до міста Констанца, щоб оцінити наслідки.

За словами румунської сторони:

корабель морського спостереження MAI 0201, який виконував місію патрулювання та спостереження в районі відповідальності, був направлений біля судна, яке передало повідомлення, у безпосередній координації з ВМС Румунії, щоб надати допомогу в разі потреби;

корабель прикордонної поліції підійшов до корабля.

До речі, спікер берегової охорони повідомив Радіо Свобода, що на борту судна перебував екіпаж із 22 осіб, ніхто з них не постраждав, а вибух не вплинув на рух судна.

Зауважте. Виняткова економічна зона – це морська зона, яка прилягає до територіальних вод країни і може сягати 200 морських миль.

У Військово-морських силах України пояснили, що це черговий воєнний злочин Росії.