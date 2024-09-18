Соответствующее заявление сделал министр обороны Румынии Анджел Тилвар на фоне неоднократных вторжений в воздушное пространство страны российских БпЛА. Об этом пишет издание Reuters.

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Румыния призывает НАТО отреагировать на российские дроны

Министры обороны государств на восточном фланге Североатлантического альянса "Бухарестской девятки" (B9), к которой относятся Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия, встретились сегодня, 18 сентября, в столице Румынии.

Государства B9 глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности вдоль восточного фланга НАТО,

– подчеркнул глава румынского оборонного ведомства.

По его словам, необходимы решительные, скоординированные действия на уровне союзников, а также скорейшее внедрение ротационной модели противовоздушной обороны и интегрированной противоракетной обороны.

В частности, заместитель министра обороны Польши Павел Залевский говорит, что на встрече министров обороны стран НАТО, который состоится в октябре, надо будет рассмотреть вопрос о ликвидации БпЛА, которые вторглись в воздушное пространство союзников.

"Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях России", – добавил польский чиновник.

К слову, после одного из последних инцидентов с нарушением воздушного пространства российским беспилотником румынские парламентарии планируют пересмотреть законодательство. Они могут предоставить военным право сбивать вражеские дроны, пересекшие государственную границу, даже в мирное время.