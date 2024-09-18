За інформацією видання Delfi, керівники оборонних відомств трьох країн наголосили на важливості зміцнення обороноздатності альянсу на тлі російської агресії. Це стало відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими дронами.

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Небезпека з неба: НАТО насторожі

На зустрічі "Бухарестської дев'ятки" міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав до негайних дій. Він зазначив, що інциденти з російськими дронами, які сталися в Латвії, Румунії та Польщі, вимагають рішучої відповіді та посилення заходів безпеки.

Міністри оборони трьох країн акцентували, що ротація ППО є критично важливою для забезпечення безпеки в регіоні. Вони також висловили занепокоєння через російські порушення повітряного простору, що вимагає зміцнення оборонних можливостей альянсу.

Міністри вважають, що країни НАТО повинні зміцнювати свою здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати низькі та повільно літаючі об'єкти, а ротація ППО має бути введена негайно,

– пишуть журналісти.

Спільна заява міністрів "Бухарестської дев'ятки" загалом засуджує дії Росії та засвідчує необхідність колективної відповіді на загрози безпеки.

Зверніть увагу! Як пишуть ЗМІ, платформа "Бухарестська дев'ятка" продовжує бути ключовим форумом для координації дій у сфері оборони та безпеки на східному фланзі НАТО.