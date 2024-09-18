По информации издания Delfi, руководители оборонных ведомств трех стран подчеркнули важность укрепления обороноспособности альянса на фоне российской агрессии. Это стало ответом на недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами.

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На встрече "Бухарестской девятки" министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал к немедленным действиям. Он отметил, что инциденты с российскими дронами, которые произошли в Латвии, Румынии и Польше, требуют решительного ответа и усиления мер безопасности.

Министры обороны трех стран акцентировали, что ротация ПВО является критически важной для обеспечения безопасности в регионе. Они также выразили обеспокоенность из-за российских нарушений воздушного пространства, что требует укрепления оборонных возможностей альянса.

Министры считают, что страны НАТО должны укреплять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летающие объекты, а ротация ПВО должна быть введена немедленно,

– пишут журналисты.

Совместное заявление министров "Бухарестской девятки" в целом осуждает действия России и свидетельствует о необходимости коллективного ответа на угрозы безопасности.

Обратите внимание! Как пишут СМИ, платформа "Бухарестская девятка" продолжает быть ключевым форумом для координации действий в сфере обороны и безопасности на восточном фланге НАТО.