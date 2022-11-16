Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что не хотел бы вдаваться в детализацию технической составляющей – пусть сначала поработают эксперты.

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По словам Черника, самое важное, чтобы в этой экспертной группе появилась Украина – это будет серьезным показателем доброй воли наших партнеров, это невероятно весомо.

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В то же время, по словам эксперта, есть несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:

НАТО на самом деле подверглось военному влиянию, впервые в своей истории, в ходе российско-украинской войны.

Абсолютно вся ответственность лежит исключительно на России. Не было бы этой войны – не было бы вчерашнего массированного ракетного удара и не было бы польского прецедента.

Вступит ли НАТО в войну? Как по мне – нужно не питать иллюзий и понять, что сейчас этого не будет.

Однако Петр Черник убежден, что польский прецедент должен колоссально увеличить предоставление Украине оружия, а также финансирование.

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