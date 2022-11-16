Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що не хотів би вдаватись у деталізацію технічної складової – нехай спочатку попрацюють експерти.

Читайте також "Ми цього не почули": чого Зеленський очікував від партнерів на тлі атаки й інциденту в Польщі

За словами Черника, найважливіше, аби в цій експертній групі з'явилася Україна – це буде серйозним показником доброї волі наших партнерів, це неймовірно важить.

Петро Черник пояснив, чому Росія атакувала Польщу: дивіться відео

Що продемонструвала світові російська атака 15 листопада

Натомість, за словами експерта, є кілька аспектів на які варто звернути увагу:

НАТО насправді зазнало воєнного впливу, вперше у своїй історії, в ході російсько-української війни.

Абсолютно вся відповідальність лежить виключно на Росії. Не було би цієї війни – не було б вчорашнього масованого ракетного удару і не було б польського прецеденту.

Чи вступить НАТО у війну? Як на мене – потрібно не плакати ілюзій і зрозуміти, що зараз цього не буде.

Проте Петро Черник переконаний, що польський прецедент мав би колосально збільшити надання Україні зброї, а також фінансування.

Падіння ракет у Пшеводуві