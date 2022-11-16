Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що не хотів би вдаватись у деталізацію технічної складової – нехай спочатку попрацюють експерти.
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За словами Черника, найважливіше, аби в цій експертній групі з'явилася Україна – це буде серйозним показником доброї волі наших партнерів, це неймовірно важить.
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Натомість, за словами експерта, є кілька аспектів на які варто звернути увагу:
- НАТО насправді зазнало воєнного впливу, вперше у своїй історії, в ході російсько-української війни.
- Абсолютно вся відповідальність лежить виключно на Росії. Не було би цієї війни – не було б вчорашнього масованого ракетного удару і не було б польського прецеденту.
- Чи вступить НАТО у війну? Як на мене – потрібно не плакати ілюзій і зрозуміти, що зараз цього не буде.
Проте Петро Черник переконаний, що польський прецедент мав би колосально збільшити надання Україні зброї, а також фінансування.
Падіння ракет у Пшеводуві
- Під час масованої ракетної атаки по Україні у Польщі пролунав вибух. У Пшеводуві, що в Грубешівському районі, впала ракета, загинули двоє людей.
- 16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російську. Однак він наголосив, що Україна не винна.
- Президент Польщі Анджей Дуда каже, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Додає, що не має доказів, що снаряд запустили росіяни.
- Повітряні сили України готові надати всі матеріали і спеціалістів, аби встановити правду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.