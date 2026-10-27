"Не коллективный игрок": политолог объяснил, почему Трамп перекладывает вину на других

Об этом в эфире 24 Канала заявил президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный. По словам эксперта, предстоящие промежуточные выборы в США – это не просто борьба за места в Конгрессе, а фактически подготовительный этап к следующей президентской гонке. Трамп стремится оправдать свои непоследовательные действия и экономические провалы, возлагая всю ответственность на других.

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Падение рейтингов и раскол среди республиканцев

Экономические проблемы и обеспокоенность граждан коррупцией в высших эшелонах власти существенно ослабили позиции американского лидера. Олег Лисный напомнил об опросе Financial Times, согласно которому почти половина респондентов считает проблемы с коррупцией при Трампе более ощутимыми, чем при его предшественниках, а 56% опрошенных заявили об ухудшении личного финансового положения.

Трамп далеко не командный игрок и сейчас не обращает внимания на Республиканскую партию. Некоторые конгрессмены даже не скрывают, что не хотят, чтобы он приезжал в их округ или штат, потому что это помогает демократам, а не им– подчеркнул Олег Лисный.

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Сценарии для Конгресса и вопрос об импичменте

Эксперт отметил, что в случае получения демократами большинства в Палате представителей они быстро сформируют контрольные комиссии и возьмут под надзор распределение бюджетов. В то же время в отношении Сената текущий баланс сил аналитики оценивают примерно как 50 на 50.

Если в Сенате у демократов не будет большинства, идея импичмента будет подрывать авторитет Республиканской партии и самого Трампа, но закончится так же, как и предыдущие попытки– подчеркнул гость эфира.

Как Украине действовать в отношениях с Вашингтоном

Лесный призвал украинскую сторону сохранять двухпартийную поддержку и ни в коем случае не становиться участником внутриамериканских споров. Киеву нужно сосредоточиться на сохранении союзнического формата отношений с Белым домом при любом раскладе сил.

Нам нужно сохранить Соединенные Штаты в качестве партнера. Лучше пусть Трамп будет на той стороне даже таким, каким он есть сейчас, чем чтобы он враждебно относился к нам– отметил президент аналитического центра "Политика".

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Он добавил, что Украина должна прорабатывать несколько сценариев развития событий одновременно: активно взаимодействовать с окружением Трампа, американским бизнесом, гражданским обществом и диаспорой, а не полагаться исключительно на одного лидера.

Ранее аналитики отмечали, что из-за поражения республиканцев в законодательном органе американскому лидеру может грозить импичмент после принесения присяги новым составом Конгресса.