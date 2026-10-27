"Не колективний гравець": політолог пояснив, чому Трамп перекладає провину на інших

Про це в ефірі 24 Каналу заявив президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний За словами експерта, майбутні проміжні вибори у США є не просто боротьбою за місця в Конгресі, а фактично підготовчим етапом до наступних президентських перегонів. Трамп прагне виправдати власні непослідовні дії та економічні провали, покладаючи всю відповідальність на інших.

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Економічні проблеми та занепокоєння громадян щодо корупції у вищих кабінетах суттєво послабили позиції американського лідера. Олег Лісний нагадав про опитування Financial Times, згідно з яким майже половина респондентів вважає корупційні виклики за каденції Трампа відчутнішими, ніж за його попередників, а 56% опитаних заявили про погіршення особистого фінансового стану.

Трамп далеко не колективний гравець і зараз не зважає на Республіканську партію. Деякі конгресмени навіть не приховують, що не хочуть, аби він їхав у їхній округ чи штат, бо це допомагає демократам, а не їм– наголосив Олег Лісний.

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Сценарії для Конгресу та питання імпічменту

Експерт зазначив, що в разі здобуття більшості демократами в Палаті представників вони швидко сформують контрольні комісії та візьмуть під нагляд розподіл бюджетів. Водночас щодо Сенату поточний баланс сил аналітики оцінюють приблизно 50 на 50.

Якщо в Сенаті не буде більшості за демократами, ідея з імпічментом буде бити по авторитету Республіканської партії та самого Трампа, але закінчиться так, як і минулі спроби– підкреслив гість ефіру.

Як діяти Україні у відносинах із Вашингтоном

Лісний закликав українську сторону зберігати двопартійну підтримку й у жодному разі не ставати учасником внутрішньоамериканських суперечок. Києву потрібно зосередитися на збереженні союзницького формату відносин із Білим домом за будь-якого розкладу сил.

Нам треба зберегти Сполучені Штати в режимі партнера. Краще хай Трамп буде по ту сторону навіть такий, який зараз є, ніж він буде до нас вороже ставитися– зауважив президент аналітичного центру "Політика".

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Він додав, що Україна повинна опрацьовувати кілька сценаріїв розвитку подій одночасно: активно взаємодіяти з оточенням Трампа, американським бізнесом, громадянським суспільством і діаспорою, а не покладатися виключно на одного лідера.

Раніше аналітики зазначали, що через поразку республіканців у законодавчому органі американському очільнику може загрожувати імпічмент після складання присяги новим складом Конгресу.