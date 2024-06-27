Россиян начинают раздражать проблемы, которые накапливаются в стране. Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов озвучил мнение 24 Каналу, что сейчас путинскому режиму угрожает комплекс различных факторов, заметив, что настроения населения похожи на те, что были в 80-е годы.

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Петля Путина затягивается

Оппозиционер отметил, что российскому диктатору нужно и в дальнейшем по всем направлениям продолжать усложнять жизнь. Это позволит ускорить падение его режима.

"Режиму Путина угрожает все вместе, в целом петля затягивается. По разным направлениям у него проблемы: с армией и военной промышленностью, с экономикой, с терактами и преступностью. Ничего не получается в попытках создать отдельную от Запада экономику. Все эти проблемы начинают раздражать людей. Все больше у них возникает разговоров, что по телевизору им говорят ложь", – озвучил Милов.

По мнению Милова, каждая досадная экономическая или трагическая ситуация создает у людей впечатление, что власть не справляется, не может обеспечить нормальную жизнь и безопасность граждан. Следствием этого будет кризис режима Путина, но прогнозировать дату, когда это произойдет, оппозиционер не берется.

2025 год для Путина будет совсем неблагоприятным

Милов отметил, что 2025 год для российского диктатора будет существенно сложнее, чем 2024 год. Понимая это, Путин, по мнению оппозиционера, и начал разговоры о готовности России к "мирным переговорам".

В 2024-й он вступал, когда контрнаступление ВСУ не состоялось, с "замороженной" американской помощью Украине, с тем, что в России еще остались какие-то деньги и живая сила. Однако эти проблемы для Украины понемногу решаются, а для России – растут. Он осознает приближение финиша, что дальше с такой интенсивностью продолжать войну не сможет,

– подытожил Милов.