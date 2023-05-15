Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России. По его словам, есть несколько возможных сценариев развития событий.
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Что на самом деле произошло на Брянщине
Сергей Жирнов объяснил, что во всех Вооруженных силах есть система распознавания "Свой – чужой".
"Когда идет какая-то цель воздушная, то ее берет ПВО локатором и далее определяет, это самолет противника или свой", – заметил он.
У России также есть такая система, которая, кстати, должна работать без сбоев и ошибок.
Не может быть ошибки, когда сразу 5 самолетов и вертолетов сбивают в одной и той же системе. Это очень удивительно,
– добавил Жирнов.
По его мнению, возможно, ее могли сломать украинские хакеры.
"Мне слабо в это верится, тем более что это не далеко от границы и Брянской области", - подчеркнул он.
По словам Жирнова, по всей вероятности, по российским самолетам также могли ударить ВСУ, используя F-300. Такая ракета поражает цель на расстояние до 70 км.
Сергей Жирнов рассказал, что могло стать причиной падения российских самолетов в Брянской области: смотрите видео
Или испуганные россияне
Экс-сотрудник КГБ пояснил, что вариант работы партизан тоже не стоит отвергать.
Это переносной зенитный комплекс типа "Стингера", который, конечно, очень эффективен,
– добавил он.
К тому же, все российские воздушные цели были зафиксированы на низких высотах.
Впрочем, не факт, что россияне видели видео падения самолетов, потому что далеко не все они пользуются Интернетом, а по телевидению такое не принято показывать.
"Россияне не чувствуют себя причастными к войне, потому что она все-таки идет на украинской территории", – объяснил он.
По его мнению, за всеми событиями россияне наблюдают как за футбольным матчем и испытывают неприятность за поражение, но ничего больше.
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