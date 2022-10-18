В последних сообщениях российские СМИ утверждают, что якобы погибли 3 человека, 21 – пострадал и еще 6 – пропали без вести, информирует 24 канал.

Люди выпрыгивали из окон многоэтажки, в которую врезался самолет в Ейске.

На 20 пострадавших – 100 коек с кислородом

Несмотря на то, что россияне рассказывают об относительно немногочисленных жертвах, больницу для приема потерпевших подготовили масштабно. В частности, было выделено 8 операционных, 100 коек с кислородом для пациентов средней тяжести и 11 – для пациентов тяжелой степени.

Более того, на дежурство вышли 8 бригад хирургов, 4 травматолога и 5 реаниматологов. Также работает 14 бригад скорой помощи.

Сколько на самом деле людей пострадали

Местные власти и СМИ сообщают о разном количестве жертв. Интересно, что с течением времени их число не увеличивается, а уменьшается. Например, сначала писали о шести погибших, через 2 часа – о четырех​, впоследствии сообщили о трех. Кроме того, сообщают, что пострадали трое детей 8 – 10 лет.

Заметим, военный самолет упал на жилой дом вечером, когда большинство местных жителей, по-видимому, были дома. Поэтому количество жертв на самом деле может быть больше. Однако российские власти могут пытаться скрыть настоящие цифры, чтобы успокоить своих граждан.

Кстати, паника в Ейске уже началась. Обнародовали видео, как местная жительница снимает пожар, и в отчаянии кричит, что не знает, что происходит. Она спрашивает "почему это происходит". Украинцы же объяснили ей , что это война, которую начал президент страны.

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