В останніх повідомленнях російські ЗМІ стверджують, нібито загинули 3 людини, 21 – постраждала та ще 6 – зникли безвісти, інформує 24 канал.

До речі Люди вистрибували з вікон багатоповерхівки, в яку врізався літак у Єйську

На 20 постраждалих – 100 ліжок з киснем

Попри те, що росіяни розповідають про відносно нечисленні жертви, лікарню для прийому потерпілих підготували масштабно. Зокрема, виділили 8 операційних, 100 ліжок з киснем для пацієнтів середньої тяжкості та 11 – для пацієнтів тяжкого ступеня.

Ба більше, на чергування вийшли 8 бригад хірургів, 4 травматологи та 5 реаніматологів. Також працюють 14 бригад швидкої допомоги.

Скільки насправді людей постраждали

Місцева влада та ЗМІ повідомляють про різну кількість жертв. Цікаво, що з часом їх число не збільшується, а зменшується. Наприклад, спочатку писали про шістьох загиблих, через 2 години – про чотирьох, згодом повідомили про трьох. Крім того, повідомляють, що постраждали троє дітей віком 8 – 10 років.

Зауважимо, військовий літак впав на житловий будинок ввечері, коли більшість місцевих мешканців, очевидно, були вдома. Тому кількість жертв насправді може бути більшою. Однак російська влада може намагатись приховати справжні цифри, аби заспокоїти своїх громадян.

До слова, паніка у Єйську вже почалась. Оприлюднили відео, як місцева жителька знімає пожежу, й у розпачі кричить, що не знає, що відбувається. Вона питає "почему это происходит". Українці ж пояснили їй, що це війна, яку розпочав президент її країни.

Дивіться більше – у Росії військовий літак впав на багатоповерхівку: відео