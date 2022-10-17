Внаслідок падіння літака спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. Пілоти катапультувалися, спрямувавши літак на багатоповерхівку, передає 24 канал. Власне, це в стилі росіян. Відомо, що вже є жертви та постраждалі серед цивільного населення.

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Реакція українців

Українці в мережі нагадали, що вранці 17 жовтня росіяни атакували дронами Київ, де загинули четверо мирних людей. Відтак бумеранг не змусив ворога довго чекати.

Оприлюднили відео, як місцева жителька у Єйську знімає пожежу, у паніці заявляючи, що не знає, що відбувається. Вона питає "почему это происходит". Українці ж пояснили їй, що це війна, яку розпочав президент її країни.

Дехто каже "ми внє палітікі". Але "палітіка" завітала й до тебе в гості. Насолоджуйся!

– наголошують в мережі.

Зауважимо, Єйськ розташований поруч з аеропортом. Саме звідти злітають літаки, щоб бомбити Донецьку та Запорізьку області.

Реакція мережі на падіння літака в Єйську / Фото з телеграм-каналу "Інсайдер":

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