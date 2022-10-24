Главное управление разведки Министерства обороны назвало причину падения самолета в Иркутске. Там уверяют, что истребитель потерпел крушение из-за низкого качества проведенных ремонтных работ.

Читайте также В Иркутске упал российский истребитель – снова на жилой дом, вспыхнул большой пожар

В разведке рассказали новые детали падения самолета в Иркутске

В результате летных испытаний двух самолетов Су-30СМ над Иркутском, один из них потерпел крушение и упал на жилой дом. Оба пилота самолета погибли, вероятно из-за неисправной кислородной системы.

Истребители проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь.

Отмечают, что в ходе полета произошла разгерметизация салона. Украинские разведчики также узнали имя одного из погибших лётчиков – Виктор Крюков.

Падение самолета в Иркутске: что известно

Самолет упал на двухэтажное здание, в результате чего возник масштабный пожар. Местные власти заверили, что жертв среди гражданских нет. По предварительным данным Су-30 вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, на котором их строят и ремонтируют. Момент падения самолета попал на видео.

Интересно, что после падения Су-34 в Ейске также заявляли о тренировочном полете. Он упал на жилой квартал города сразу после взлета – пилот катапультировался со штурманом в последний момент.

Кстати. Россияне действительно хорошо понимают выражение "можем повторить". В 1997 году в Иркутске произошло нечто подобное, самолет лишился управления и упал на жилые дома.

Достойно внимания – В Иркутске упал военный самолет на дома: видео