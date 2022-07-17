На его борту находились 8 членов экипажа. Украинская "Авиакомпания "Меридиан" подтвердила, что все они погибли.

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Причина крушения

Генеральный директор "Меридиана" Денис Богданович не рассказал деталей касательно падения самолета, потому что их уточняют. Причину крушения судна в компании связывают с технической неисправностью в воздухе.

Вместе с тем, известно, что экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей. Тогда диспетчеры в Греции позволили самолету приземлиться в аэропорту Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал именно эту гавань, но не смог посадить самолет, к сожалению. Есть информация очевидцев, что самолет загорелся еще в воздухе. По их словам, он быстро снизился, а потом упал на землю и взорвался. Пожар тушили спасатели.

Что мог перевозить самолет

В Греции предполагается, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов. Груз расценивают как опасный. Местных жителей призвали закрыть окна и не выходить из помещений. Очевидцы сообщают о резком запахе и трудном дыхании.

Эксперты взрывоопасных веществ работают на месте катастрофы. По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставроса Кивракиса, был приказ отвести пожарных и журналистов по меньшей мере на километр от машины, потому что груз может быть токсичным. Ранее была информация о том, что самолет перевозил боеприпасы.

Самолет чудом не травмировал местных

Очевидцы рассказывали, что самолет упал на кукурузное поле в селе Палеохори. Воздушное судно чудом не травмировало никого из местных жителей. В течение 20 минут люди видели пламя в двигателе. Когда самолет прошел гору Пангей, была видна вспышка ударного взрыва. Жители слышали взрывы в течение часа.

В украинском Министерстве иностранных дел уже назвали предварительную причину падения самолета. Известно, что у судна отказал один из двигателей.

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