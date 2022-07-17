На його борту перебували 8 членів екіпажу. Українська "Авіакомпанія "Меридіан" підтвердила, що всі вони загинули.

До теми У Греції розбився український вантажний літак Ан-12, що перевозив боєкомплект, – ЗМІ

Причина катастрофи

Генеральний директор "Меридіану" Денис Богданович не розповів деталей щодо вартажу літака, бо ці деталі уточнюють. Причиною катастрофи судна у компанії пов'язують з технічною несправністю у повітрі.

Водночас відомо, що екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів. Тоді диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот обрав саме цю гавань, але не зміг посадити літака, на жаль. Є інформація від очевидців, що літак загорівся ще у повітрі. За їхніми словами, тоді він швидко знизився, а потім упав на землю і вибухнув. Пожежу гасили рятувальники.

Що міг перевозити літак

У Греції припускають, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів. Вантаж розцінюють як небезпечний. Місцевих жителів закликали зачинити вікна та не виходити з приміщень. Очевидці повідомляють про різкий запах та важке дихання.

Експерти з вибухонебезпечних речовин працюють на місці катастрофи. За словами начальника цивільного захисту округу Кавала Ставроса Ківракіса, був наказ відвести пожежних та журналістів щонайменше на кілометр від машини, бо вантаж може бути токсичним. Раніше була інформація про те, що літак перевозив боєприпаси.

Літак дивом не травмував місцевих

Очевидці розповідали, що літак впав на кукурудзяне поле у селі Палеохорі. Повітряне судно дивом не травмувало нікого з місцевих жителів. Протягом 20 хвилин люди бачили полум'я у двигуні. Коли літак пройшов гору Пангей, було видно спалах ударного вибуху. Мешканці чули вибухи протягом години.

В українському Міністерстві закордонних справ уже назвали попередню причину падіння літака. Відомо, що в судна відмовив один із двигунів.

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