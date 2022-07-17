У ніч на 17 липня у Греції розбився український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш.

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Катастрофа трапилась на півночі Греції. Екіпаж складався із 8 громадян України. На жаль, усі вони загинули.

У МЗС назвали попередню причину аварії

У міністерстві закордонних справ сказали, що попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створили оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції задля з‘ясування усіх обставин інциденту.

Нині тривають рятувальні роботи, рятувальники намагаються загасити пожежу.

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Екіпаж встиг повідомити про проблему, але не приземлився

До катастрофи екіпаж встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали.

Пілот вирішив приземлитися в аеропорту Кавали, але здійснити посадку не зміг.

На жаль, літак розбився на захід від аеропорту Кавали в громаді Пангеон на півночі країни. Очевидці повідомляють, що літак загорівся ще у повітрі. Він дивом не травмував місцевих, упавши в кукурудзяне поле. Після цього місцеві жителі чули вибухи приблизно годину.

У Греції припускають, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів і розцінюють вантаж, як небезпечний. Місцевих жителів закликали зачинити вікна та не виходити з приміщень. На місці вже працюють експерти з вибухонебезпечних речовин.