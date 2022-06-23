ПАРЄ звинуватила Росію у дезінформації

У ПАРЄ одноголосно затвердили резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

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На підставі доказів, наданих доповідачеві українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російською армією,

– йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

ПАРЄ звинуватила Росію у дезінформації, оскільки російська сторона представила сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду.

Версії росіян, відповідно до яких український винищувач СУ25 або МіГ29 збив MH17, були повністю спростовані. Також спростовано версією, що причиною катастрофи стала українська ракета "Бук", яка буцімто була випущена з підконтрольної уряду території.

У резолюції Асамблея закликала Росію співпрацювати з JIT шляхом надання їй усієї запитуваної інформації. ПАРЄ просить США та НАТО надати JIT усі радіолокаційні та супутникові зображення, перехоплені комунікації та інші дані, які можуть допомогти притягнути до відповідальності всіх винних у збитті MH17.

Що відомо про трагедію та розслідування MH17

14 липня 2014 року у небі над Донбасом проросійські військові збили пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Унаслідок катастрофи загинули 298 людей, серед яких – 198 громадяни Нідерландів.

Прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі проросійським бойовикам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову. Останній досі відкидає звинувачення.

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Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Прокуратура Нідерландів відкрила матеріали справи MH17. У вільному доступі опинилися відеокадри, а також розмови та фото з доказами, представленими в суді в Гаазі.

10 червня 2022 року повідомлялося, що в Нідерландах завершилося останнє судове засідання у справі про збиття MH17. Після цього депутатка Леся Василенко повідомила, що суд у Нідерландах виніс вирок російським військовим. За її словами, вирок буде оголошено до кінця 2022 року.

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