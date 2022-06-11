Згідно з інформацією, суд Нідерландів визнав 4 російських військових винними у навмисному збитті рейсу MH17. Про це повідомила народна депутатка Леся Василенко у твіттер.

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За її словами, вирок буде оголошено до кінця 2022 року.

Суд Нідерландів визнав 4 російських військовослужбовців винними у навмисному збитті рейсу MH17. Зловмисники винні у загибелі 298 осіб. Вирок буде оголошено до кінця 2022 року,

– зазначається у дописі Лесі Василенко.

Що відомо про авіакатастрофу літака МН17

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Ракету запустили проросійські бойовики. Тоді на борту перебувало 298 пасажирів – усі вони загинули.

Прокуратура Нідерландів 3 лютого 2020 року висунула звинувачення у справі 4 особам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову. Останній продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що й після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що відбулося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Прокуратура Нідерландів відкрила матеріали справи MH17. Там є відеокадри, а також розмови та фото з доказами, представленими в суді в Гаазі. На сайті можна прочитати всю історію трагедії збиття малайзійського авіалайнера на Донбасі. "За допомогою навігації по інтерактивній карті ви можете побачити, що відбувалося до, під час і після збиття рейсу MH17", – повідомили у прокуратурі.

Звернення Зеленського до Нідерландів

Крім того, Володимир Зеленський, коли звертався до Нідерландів, наголошував, що країна вже також відчувала російську агресію. Це сталося, коли росіяни збили малазійський "Боїнг", що летів з Амстердаму. Він наголосив, що покарати агресора треба, аби утвердити міжнародне право, верховенство права та справедливість.

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