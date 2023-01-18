Об этом 24 Канала рассказал политолог Алексей Кошель. Говорить об окончательной версии причин крушения рано.

К теме Погибло руководство МВД: все, что известно об авиакатастрофе в Броварах

Утром 18 января вертолет, на борту которого было руководство МВД, упал на детский сад в городе Бровары Киевской области. По сообщению Президента Украины, погибли 15 человек, среди которых руководство МВД.

Ситуация требует расследования

Политолог подчеркивает, что эта ситуация вызывает много вопросов: "Почему именно на этом здании? Почему несколько раз? Почему он останавливался?"

Я думаю, что у следствия будет главная версия – это диверсионный акт,

– заметил Кошель.

Он акцентирует внимание на информации СМИ, что этот самолет был совершенно новым, французского производства.

"К тому же я не думаю, что руководство МВД перевозило неопытный пилот", – добавил политолог.

Важно! Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что руководство МВД было на борту вертолета Super Puma, который в рамках межправительственного соглашения украинские спасатели получили от Франции.

Кошель о падении вертолета с руководством МВД: смотреть видео

Правоохранительная система продолжит работу

Кошель, убежден, что, несмотря на потерю руководства важной ныне структуры – МИД, правоохранительная система продолжит работать.

Система самодостаточна. Когда есть нормальные, качественные, опытные руководители, система работает безупречно. Любое звено этой системы исключаешь, сам механизм продолжает работать,

– убежден спикер.

Он подчеркнул, что в этой ситуации следует исключить человеческий фактор со стороны руководства МВД. Они не могли дать приказ лететь при каких-либо обстоятельствах, несмотря на туман или определенные запреты.

"Человеческий фактор может быть со стороны пилота. Нужно очень детально расследовать эту трагедию", - резюмировал Кошель.

Важно! Окончательной причины падения вертолета пока не установлено. Досудебное расследование поручено следователям СБУ. Они будут рассматривать все возможные версии аварии вертолета.

Падение вертолета в Броварах: что известно