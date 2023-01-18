Об этом 24 Канала рассказал политолог Алексей Кошель. Говорить об окончательной версии причин крушения рано.
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Утром 18 января вертолет, на борту которого было руководство МВД, упал на детский сад в городе Бровары Киевской области. По сообщению Президента Украины, погибли 15 человек, среди которых руководство МВД.
Ситуация требует расследования
Политолог подчеркивает, что эта ситуация вызывает много вопросов: "Почему именно на этом здании? Почему несколько раз? Почему он останавливался?"
Я думаю, что у следствия будет главная версия – это диверсионный акт,
– заметил Кошель.
Он акцентирует внимание на информации СМИ, что этот самолет был совершенно новым, французского производства.
"К тому же я не думаю, что руководство МВД перевозило неопытный пилот", – добавил политолог.
Кошель о падении вертолета с руководством МВД: смотреть видео
Правоохранительная система продолжит работу
Кошель, убежден, что, несмотря на потерю руководства важной ныне структуры – МИД, правоохранительная система продолжит работать.
Система самодостаточна. Когда есть нормальные, качественные, опытные руководители, система работает безупречно. Любое звено этой системы исключаешь, сам механизм продолжает работать,
– убежден спикер.
Он подчеркнул, что в этой ситуации следует исключить человеческий фактор со стороны руководства МВД. Они не могли дать приказ лететь при каких-либо обстоятельствах, несмотря на туман или определенные запреты.
"Человеческий фактор может быть со стороны пилота. Нужно очень детально расследовать эту трагедию", - резюмировал Кошель.
Падение вертолета в Броварах: что известно
- 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС. Впоследствии стало известно, что на борту находилось руководство МВД: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович – все погибли.
- Вертолет летел на малой высоте при плохой видимости из-за тумана.
- В сети появилось видео, вероятно, вертолета МВД за несколько минут до падения – смотрите по ссылке.