Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Говорити про остаточну версію причин катастрофи зарано.

До теми Загинуло керівництво МВС: все, що відомо про авіакатастрофу у Броварах

Вранці 18 січня гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС, впав на дитячий садок в місті Бровари на Київщині. За повідомленням Президента України, загинуло 15 осіб, серед яких керівництво МВС.

Ситуація вимагає розслідування

Політолог підкреслює, що ця ситуація викликає багато запитань: "Чому саме на цій будівлі? Чому кілька разів? Чому він зупинявся?".

Я думаю, що у слідства буде головна версія – це диверсійний акт,

– зауважив Кошель.

Він акцентує на інформації ЗМІ, що цей літак був абсолютно новим, французького виробництва.

"До того ж я не думаю, що керівництво МВС перевозив недосвідчений пілот", – додав політолог.

Важливо! Речник командувания Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що керівництво МВС було на борту вертольота Super Puma, який в рамках міжурядової угоди українські рятувальники отримали від Франції.

Кошель про падіння гелікоптера з керівництвом МВС: дивитись відео

Правоохоронна система продовжить працювати

Кошель, переконаний, що попри втрату керівництва важливої нині структури – МЗС, правоохоронна система продовжить працювати.

Система самодостатня. Коли є нормальні, якісні, досвідчені керівники, система працює бездоганно. Будь-яку ланку цієї системи виключаєш, сам механізм продовжує працювати,

– переконаний спікер.

Він підкреслив, що в цій ситуації варто виключити людський фактор з боку керівництва МВС. Вони не могли дати наказ летіти за будь-яких обставин, попри туман чи певні заборони.

"Людський фактор може бути з боку пілота. Потрібно надзвичайно детально розслідувати цю трагедію", – резюмував Кошель.

Важливо! Остаточної причини падіння гвинтокрила поки не встановлено. Досудове розслідування доручене слідчим СБУ. Вони розглядатимуть всі можливі версії аварії гвинтокрила.

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