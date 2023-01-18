Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Говорити про остаточну версію причин катастрофи зарано.
До теми Загинуло керівництво МВС: все, що відомо про авіакатастрофу у Броварах
Вранці 18 січня гвинтокрил, на борту якого було керівництво МВС, впав на дитячий садок в місті Бровари на Київщині. За повідомленням Президента України, загинуло 15 осіб, серед яких керівництво МВС.
Ситуація вимагає розслідування
Політолог підкреслює, що ця ситуація викликає багато запитань: "Чому саме на цій будівлі? Чому кілька разів? Чому він зупинявся?".
Я думаю, що у слідства буде головна версія – це диверсійний акт,
– зауважив Кошель.
Він акцентує на інформації ЗМІ, що цей літак був абсолютно новим, французького виробництва.
"До того ж я не думаю, що керівництво МВС перевозив недосвідчений пілот", – додав політолог.
Кошель про падіння гелікоптера з керівництвом МВС: дивитись відео
Правоохоронна система продовжить працювати
Кошель, переконаний, що попри втрату керівництва важливої нині структури – МЗС, правоохоронна система продовжить працювати.
Система самодостатня. Коли є нормальні, якісні, досвідчені керівники, система працює бездоганно. Будь-яку ланку цієї системи виключаєш, сам механізм продовжує працювати,
– переконаний спікер.
Він підкреслив, що в цій ситуації варто виключити людський фактор з боку керівництва МВС. Вони не могли дати наказ летіти за будь-яких обставин, попри туман чи певні заборони.
"Людський фактор може бути з боку пілота. Потрібно надзвичайно детально розслідувати цю трагедію", – резюмував Кошель.
Падіння гвинтокрила в Броварах: що відомо
- 18 січня у Броварах упав гелікоптер ДСНС. Згодом стало відомо, що на борту перебувало керівництво МВС: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович — усі загинули.
- Гвинтокрил летів на малій висоті при поганій видимості через туман.
- У мережі з'явилося відео, імовірно, вертольота МВС за кілька хвилин до падіння – дивіться за посиланням.