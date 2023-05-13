Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он считает, что немецкие власти окончательно убедились, что пытаться разговаривать с Путиным, о чем-то договариваться совершенно нет смысла – он недоговороспособный и неадекватный.
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Важную роль сыграл новый министр обороны
Эйдман убежден, что германские власти считают единственным способом лишить Германию и весь мир угроз путинского режима – уничтожить и разгромить его военным путем. Именно поэтому, чтобы не воевать самим, они помогают Украине победить Россию в поле боя.
"Очень активно сейчас работает новый министр обороны Борис Писториус. Думаю, что благодаря ему эта история и сдвинулась с мертвой точки. У Германии большая бюрократия и все дела решаются очень медленно. Если не будет человека, заинтересованного в ускорении процессов, то это может решаться годами", – заявил политолог.
По словам Эйдмана, предыдущий министр затягивал помощь для Украины, но новый это исправил. Благодаря тому, что Германия не является автократией и позиция канцлера Шольца не является решающей, в таких вещах, как сроки поставки нового вооружения, работа нового министра обороны становится очень важной.
Германия передает Украине крупнейший пакет военной помощи
- 13 мая министерство обороны Германии объявило о передаче нового пакета военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро. Это самый большой пакет с начала полномасштабной войны.
- Об этом объявили накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Аахене, где он будет получать премию Карла Великого.
- В пакет вошли десятки танков, бронемашин, сотни беспилотников, большое количество боеприпасов, системы ПВО и многое другое.