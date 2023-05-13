Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он считает, что немецкие власти окончательно убедились, что пытаться разговаривать с Путиным, о чем-то договариваться совершенно нет смысла – он недоговороспособный и неадекватный.

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Важную роль сыграл новый министр обороны

Эйдман убежден, что германские власти считают единственным способом лишить Германию и весь мир угроз путинского режима – уничтожить и разгромить его военным путем. Именно поэтому, чтобы не воевать самим, они помогают Украине победить Россию в поле боя.

"Очень активно сейчас работает новый министр обороны Борис Писториус. Думаю, что благодаря ему эта история и сдвинулась с мертвой точки. У Германии большая бюрократия и все дела решаются очень медленно. Если не будет человека, заинтересованного в ускорении процессов, то это может решаться годами", – заявил политолог.

По словам Эйдмана, предыдущий министр затягивал помощь для Украины, но новый это исправил. Благодаря тому, что Германия не является автократией и позиция канцлера Шольца не является решающей, в таких вещах, как сроки поставки нового вооружения, работа нового министра обороны становится очень важной.

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