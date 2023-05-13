Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він вважає, німецька влада остаточно переконалась, що намагатись розмовляти з Путіним, про щось домовлятись абсолютно немає сенсу – він недоговороздатний та неадекватний.

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Важливу роль відіграв новий міністр оборони

Ейдман переконаний, що німецька влада вважає єдиним способом позбавити Німеччину та увесь світ загроз путінського режиму – знищити та розгромити його військовим шляхом. Саме тому, щоб не воювати самим, вони допомагають Україні перемогти Росію на полі бою.

"Дуже активно зараз працює новий міністр оборони Борис Пісторіус. Думаю, що завдяки йому ця історія і зрушилась з мертвої точки. У Німеччини велика бюрократія і всі справи вирішуються дуже повільно. Якщо не буде людини, яка зацікавлена у прискоренні процесів, то це може вирішуватись роками", – заявив політолог.

За словами Ейдмана, попередній міністр затягував допомогу для України, але новий все це виправив. Завдяки тому, що Німеччина не є автократією і позиція канцлера Шольца не є вирішальною, у таких речах, як терміни постачання нового озброєння, робота нового міністра оборони стає дуже важливою.

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