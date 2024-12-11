Соответствующее решение приняли в среду, 11 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию венгерского председательства в Совете ЕС в соцсети Х.

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Что известно о новом пакете санкций

Согласно обнародованной информации, новый пакет санкций расширяет список лиц и организаций, на которых они наложены, а также направлен против компаний в России и третьих странах, которые скрыто способствуют укреплению военных и технологических возможностей России через обход экспортных ограничений.

Это означает, что ограничения введут непосредственно против российского "теневого флота", то есть деятельность дополнительных судов третьих стран, которые участвуют в поддержке действий или политики, которые напрямую способствуют России вести войну против нашего государства.

Теперь пакет вынесут на следующее обсуждение во время встречи министров иностранных дел ЕС 16 декабря. на это уже отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приветствовав вышеупомянутое решение в соцсети Х.

ЕС и его партнеры по G7 намерены дальше давить на Кремль. Я приветствую соглашение по нашему 15-му пакету санкций, нацеленного, в частности, на теневой флот России,

– написала она.

К слову, на прошлой неделе Politico сообщало, что Латвия и Литва отказались поддержать 15-й пакет санкций ЕС против России на встрече постоянных представителей в Брюсселе 6 декабря из-за положения, которое позволяет западным фирмам продолжать работу на территории страны-агрессора.