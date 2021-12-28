В посылке, которая направлялась из Киева в американский штат Теннесси, по документам должны были быть "10 частей двигателя автомобиля". Однако таможенники решили подробнее проверить состав пакета.

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Что было внутри

Когда они отправили содержимое посылки на экспертизу, то в ней обнаружили корпуса от немецких 30-миллиметровых противотанковых и противопехотных гранат "G.Pz.Gr" и "GrG.Pz.Gr" (Gewehr Panzerganate) времен Второй мировой войны. Всего их было 13 штук.

Справка. Такими гранатами стреляли из специальных винтовочных гранатометов Gewehrgranatgerät, так называемых Schiessbecher (чашек, которые стреляют), которые крепились на ствол карабина. Schiessbecher Вермахт взял на вооружение в 1940 году.

Почему изъяли товар

Корпуса гранат соответствуют товарам военного назначения. Именно поэтому для их пересылки за границу нужно быть субъектом осуществления международных передач товаров и иметь разрешение или заключение Госэкспортконтроля.

Однако таможенники не получили такого разрешения, поэтому корпуса гранат изъяли. В то же время на отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил.



На отправителя контрабанды составили протокол / Фото Киевской таможни

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