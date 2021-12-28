В посылке, которая направлялась из Киева в американский штат Теннесси, по документам должны были быть "10 частей двигателя автомобиля". Однако таможенники решили подробнее проверить состав пакета.

К теме В "Борисполе" задержали контрабандиста, который привязал к себе 6 коробок с iPhone 13

Что было внутри

Когда они отправили содержимое посылки на экспертизу, то в ней обнаружили корпуса от немецких 30-миллиметровых противотанковых и противопехотных гранат "G.Pz.Gr" и "GrG.Pz.Gr" (Gewehr Panzerganate) времен Второй мировой войны. Всего их было 13 штук.

Почему изъяли товар

Корпуса гранат соответствуют товарам военного назначения. Именно поэтому для их пересылки за границу нужно быть субъектом осуществления международных передач товаров и иметь разрешение или заключение Госэкспортконтроля.

Однако таможенники не получили такого разрешения, поэтому корпуса гранат изъяли. В то же время на отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил.

зброя
На отправителя контрабанды составили протокол / Фото Киевской таможни

Контрабанда на таможне: последние новости

Интересно – как украинец положил конец Второй мировой войне: смотрите видео