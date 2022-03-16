Направили гумопомощь вечером 15 марта. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Махдум Шах Махмуд Куреши.

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Что входит в гуманитарную помощь

Известно, что в Украину в самолетах везут:

палатки;

одеяла;

спальные мешки;

генераторы;

мыло;

лекарства;

консервы.

Куреши заявил, что Пакистан стремится, чтобы "ситуация урегулировалась путем диалога и дипломатии".

На саммите Генассамблеи ООН посол Пакистана Акрам говорил, что страна глубоко озабочена войной в Украине. Он неоднократно отмечал необходимость деэскалации путем возобновления переговоров.

Напомним, что еще 27 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с пакистанским коллегой. Речь шла о прекращении войны и восстановлении мира в нашем государстве.