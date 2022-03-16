Надіслали гумдопомогу ввечері 15 березня. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші.

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Що входить у гуманітарну допомогу

Відомо, що до України в літаках везуть:

намети;

ковдри;

спальні мішки;

генератори;

мило;

ліки;

консерви.

Куреші заявив, Пакистан прагне, щоб "ситуація врегулювалася шляхом діалогу та дипломатії".

На саміті Генасамблеї ООН посол Пакистану Акрам говорив, що країна глибоко стурбована війною в Україні. Він неодноразово наголошував на необхідності деескалації шляхом відновлення переговорів.

Нагадаємо, що ще 27 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба поговорив із пакистанським колегою. Мовилось про припинення війни та відновлення миру в нашій державі.