На востоке Пакистана 7 февраля произошло ужасное ДТП. Там пассажирский фургон на скорости влетел в грузовик. Известно, что 4 человека погибли, еще десятки – получили ранения.

Детали ДТП

Авария произошла в округе Музаффаргарх в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Автомобили двигались по главной автомагистрали округа.

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По предварительной информации, именно пассажирский фургон влетел в грузовик, который ехал во встречном направлении. Скорее всего, предполагают местные СМИ, причиной рокового столкновения стало превышение скорости водителем фургона.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате ДТП по меньшей мере 4 человека погибли на месте. Еще 25 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в ближайшие больницы. Сейчас они находятся под пристальным наблюдением врачей.

Правоохранители Пакистана начали расследование дела.

Округ Музаффаргарх, где произошла авария: карта

Отметим, что в октябре 2020 года в Пакистане произошло еще одно ужасное ДТП. На севере страны на автобус обрушились тонны камней. В результате инцидента погибли все 16 человек, которые в нем находились.

К сожалению, в Пакистане часто случаются ДТП. Главные причины – несоблюдение правил безопасности и плохая инфраструктура, особенно на горных дорогах.